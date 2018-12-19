Мордовия оказалась на грани банкротства

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг Республики Мордовия и ее облигаций до уровня B.

На сайте агентства сообщается, что региону присвоен статус «рейтинг на пересмотре – негативный», что означает низкий уровень кредитоспособности.

Сообщается, что понижение вызвано неспособностью выполнять обязательства перед кредиторами – Мордовия нарушила условия реструктуризации кредитов из федерального бюджета.

Отразились на рейтинге и резкое снижение ликвидности республиканского бюджета, прогнозируемое ухудшение показателей бюджетной дисциплины в 2019 году и в прогнозном периоде – до 2021 года. Отмечается, что регион не сможет добиться единовременного снижения долга в 2020 году.

Напомним, федеральное казначейство должно было в течение 12 месяцев взыскать с Мордовии бюджетные кредиты на 20,48 млрд рублей, что составляет 88% собственных доходов региона в 2018 году. Минфин частично реструктурировал график списания задолженности, что позволило Мордовии с 1 декабря не возвращать средства, соответствующие 15% собственных доходов за текущий год.

Остаток суммы был списан в полном объеме. По подсчетам АКРА, с 1 февраля 2019 года объем списания достигнет 81% собственных доходов регионального бюджета за год. Если эти средства спишут, Мордовия будет признана банкротом.