Госдума приняла закон для сокращения числа фиктивных браков

Депутаты Госдумы приняли закон, направленный на исключение случаев злоупотребления иностранцами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в России с помощью фиктивных браков.

Инициатива направлена на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков. По этому закону разрешение на временное проживание в стране без учета квоты будет выдаваться иностранцу, который состоит в браке с гражданином России, в регионе по месту жительства россиянина, передает РИА «Новости».

Ограничения, связаны с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания, предлагается не распространять на иностранца, который получил статус участника или члена семьи участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, а также в связи с переездом иностранца на новое место жительства супруга (супруги), родителя или ребенка.

Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий получение иностранцем разрешения на временное проживание в России, в июне 2018 года.