Кабмин решил усложнить иностранцам получение права на жительство в России

Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий получение иностранцем разрешения на временное проживание в России.

Как сообщается пояснительной записке на сайте Госдумы, соответствующий законопроект направлен на исключение случаев злоупотребления иностранцами правом на временное проживание без учета квоты и снижение количества фактов регистрации фиктивных браков.

Кроме этого, при заключении брака в России иностранный гражданин вне квоты может получить разрешение на временное проживание только в том регионе, где живет его супруг либо супруга.

Такое же региональное ограничение вводится и по отношению к иностранцу, признанному недееспособным и имеющему недееспособных детей – граждан России, а также для иностранца, если в российском гражданстве состоит его нетрудоспособный родитель.

Разрешение на временное проживание в России вне квоты таким образом могут получить родители и дети только лишь в регионе, где проживают их дети и родители.

Отмечается также, что ограничение предлагается не распространять на иностранцев (за исключением членов их семей), являющихся участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

Напомним, российское правительство распорядилось выдать в 2018 году более 90 тыс. разрешений иностранным гражданам на временное проживание в России.