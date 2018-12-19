При пожаре на мебельном складе в Татарстане погибли два человека

В результате пожара на мебельном складе в Альметьевске погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

«На месте пожара обнаружено тело второго погибшего. Внутри могут оставаться еще три человека», – сказал источник ТАСС.

Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло внутри цеха по производству мебели на складе торгового дома «Агат».

«Получили отравление продуктами горения и госпитализированы двое пострадавших», – сообщало ведомство. По тем же данным, площадь пожара составила 360 кв. метров.

К 12.35 мск открытое горение на складе было ликвидировано, добавили в ведомстве.

Ранее при пожаре в общежитии НИЦ ракетно-космической промышленности в Московской области погибли два человека.