Президент Латвии заявил о необходимости отставки мэра Риги

Отставка мэра Риги Нила Ушакова после коррупционного скандала была бы правильной, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

«Это, по моему мнению, было бы правильно, ибо, смотря в общем, в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», – цитирует РИА «Новости» выступление Вейониса в эфире Латвийского телевидения.

Он отметил, что западные стандарты демократии предполагают отставку политика при возникновении опасений о его возможной связи с коррупцией.

Ранее в Риге были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников муниципального предприятия Rigas Satiksme по подозрению в коррупции. Депутаты уже рассматривали вопрос о доверии мэру и дважды его поддержали.

В октябре партия «Согласие», лидером которой является Ушаков, победила на парламентских выборах.