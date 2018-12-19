Британские партии захотели проголосовать по вотуму недоверия кабмину Мэй

В британский парламент внесено требование проголосовать по вопросу вынесения вотума недоверия правительству консерваторов, сообщает Шотландская национальная партия.

Требование внесли ШНП, «Либеральные демократы», «зеленые» и «Плайд камри» – Партия Уэльса, передает ТАСС.

Лидер шотландской фракции Иэн Блэкфорд выразил надежду, что кабмин даст время для обсуждения данного предложения «до закрытия парламента на рождественские каникулы».

Кабмин не обязан проводить дебаты, если только предложение по вотуму недоверия не внесено лидером официальной оппозиции. На данный момент им является глава лейбористов Джереми Корбин.