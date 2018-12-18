Британский парламент определился с новым обсуждением вотума недоверия Мэй

Парламент Великобритании посчитал, что новое обсуждение вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй стало бы «напрасной тратой времени», сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в офисе премьера.

По их сведениям, парламентарии посчитали «трюком» попытку лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина вынести этот вопрос на голосование, передает «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй.

При этом на прошлой неделе, во время голосования по вотуму недоверия, Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании.