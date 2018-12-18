Бюджетникам на Сахалине увеличат зарплату на 20%

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и фракция «Единой России» договорились повысить зарплату работникам бюджетной сферу в 2019 году на 20%.

Повышение зарплаты запланировано по инициативе «Единой России» и при поддержке регионального правительства. Заработную плату повысят учителям, врачам, медработникам, тренерам, специалистам в сфере культуры, в том числе работникам государственных органов, сообщает портал «Острова».

Расходы бюджета области на социальную сферу в 2019 году составят 50% от общих значений регионального бюджета, в период 2019-2021 года планируется строительство и реконструкция 26 школ, в том числе четырех школ-детских садов.

В сфере здравоохранения расходы областного бюджета увеличены на 6,1 млрд рублей, усилены региональные государственные программы в области культуры и спорта. В сфере социальной политики на социальное обеспечение в 2019 году запланировано 17,6 млрд рублей, планируется строительство восьми новых объектов.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко 7 декабря. Ранее он возглавлял подразделение Росатома.