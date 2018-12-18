Шойгу рассказал о произведенном Ту-160 залповом пуске 12 крылатыми ракетами

В ноябре стратегический ракетоносец Ту-160 произвел пуск 12 ракет Х-101 по полигону Пембой, сообщил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведенной модернизации успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом», – рассказал Шойгу на годовой коллегии ведомства.

По его словам, пуск ракет состоялся по поручению президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что Вооруженные силы России сосредоточились на наращивании ударного потенциала, в то время как США развертывают глобальную систему противоракетной обороны.

«Задача, поставленная в 2017 году, по выходу Стратегических ядерных сил на уровень современности 82% выполнена», – заявил министр обороны.

В рамках выполнения задачи за 2018 год войска пополнили модернизированные самолеты: Ту-160 и четыре Ту-95МС. Шойгу добавил, что стратегические ядерные силы России поддерживают на таком уровне, который позволял бы гарантированно осуществлять ядерное сдерживание.