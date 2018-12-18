Госдума проголосовала за контроль снятия наличных с карт иностранных банков

Депутаты Госдумы приняли закон о контроле операций по снятию наличных денег с карт иностранных банков в целях противодействия террористической и экстремистской деятельности.

Принятый закон расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включены операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, передает РИА «Новости».

Предполагается, что контроль позволит анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, а также для решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны.

В документе уточняется, что контроль распространяется на банки стран, которые определит Росфинмониторинг. Список будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.

В настоящее время банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях более 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей.