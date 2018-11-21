Доходы Порошенко за год выросли в 12 раз

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен (7 млн долларов), сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Единого реестра деклараций государственных служащих.

Указанная сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно ежегодному рейтингу издания «Новое время» «Топ-100 самых богатых украинцев», состояние Порошенко «оценивается в 1,1 млрд долларов, а ключевым активом является корпорация Roshen». В рейтинге богатейших людей страны в 2018 году президент Украины занял шестую строчку.

Ранее сообщалось, какой подарок, сделанный Порошенко сыну, вызвал неоднозначную общественную реакцию.