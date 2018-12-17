Во втором туре проекта «Великие имена России» проголосовали 135,8 тыс. человек

Во втором туре проекта «Великие имена России» приняли участие 135,8 тыс. человек, они выбирают названия аэропортам Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Архангельска и Нижневартовска.

Среди пяти городов-участников второго тура больше всего голосов получил Санкт-Петербург (Пулково) – 46,6 тыс., за Москву (Внуково) проголосовали 34,5 тыс. человек, за Пензу – 21,7 тыс., за Архангельск – 19,4 тыс., за Нижневартовск – 13,7 тыс. Напомним, что проголосовать за один из пяти аэропортов по выбору может любой гражданин РФ, независимо от места проживания.

При этом в Пензе произошла смена фаворита: Александр Куприн обогнал Виссариона Белинского и лидирует с перевесом в 1% голосов. В Архангельске, где безусловным лидером остается Федор Абрамов с 51% голосов, анонсированы акции в поддержку кандидата – они пройдут на родине писателя в деревне Веркола, сообщается на сайте проекта «Великие имена России».

В Санкт-Петербурге, где с 47% голосов лидирует Александр Невский, решили поддержать и другого кандидата – Дмитрия Шостаковича, у которого пока 23% голосов. Музыка выдающегося композитора прозвучит в аэропорту Пулково в исполнении струнного квартета «Вернисаж». В то же время у третьего кандидата – Федора Достоевского 28% голосов.

В московском Внуково по итогам первой недели голосования лидирует Андрей Туполев, у него 42% голосов, у Георгия Жукова – 33%, у Петра Чайковского – 24%.

Тем временем в Нижневартовске разгорелась борьба за лидерство между сторонниками Александра Филипенко и Виктора Муравленко, последний кандидат сейчас лидирует с перевесом в 1% голос.

4 декабря были опубликованы результаты голосования о присвоении имен российским аэропортам. Тогда же сообщалось, что у конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен великих людей состоится второй тур.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты.