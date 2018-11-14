Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

          В голосовании приняли участие 5,5 млн человек   4 декабря 2018, 22:30
          Фото: великиеимена.рф
          Текст: Станислав Борзяков

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          По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне.

          Результаты голосования в ряде случаев можно назвать предварительными, а с юридической точки зрения последнее слово при переименовании остается за президентом. В остальном россияне свой выбор сделали. И этот выбор может многих удивить.

          Физики гнут лириков

          Первое, что обращает на себя внимание, триумф «людей науки» - ученых, исследователей, инженеров, изобретателей и конструкторов (особенно тех, кто связан с авиацией и космонавтикой): Владимир Шухов (Белгород), Дмитрий Менделеев (Тюмень), Игорь Курчатов (Челябинск), Константин Циолковский (Калуга), Иван Губкин (Новый Уренгой), Николай Урванцев (Норильск), создатель вертолетов «Ка» Николай Камов (Томск).

          Сергей Королев победил дважды – в Самаре и в Москве (Внуково), но столице пришлось уступить «запасной столице» из-за меньшего числа поданных голосов, и теперь Внуково ждет повторного голосования. Михаил Ломоносов тоже дважды – в той же Москве и в родном Архангельске, но на сей раз преимущество осталось за городом, где расположен МГУ. Еще один дважды-победитель – первооткрыватель нефтяных и газовых залежей Сибири Фарман Салманов, которому отдали приоритет в Нижневартовске и в Сургуте (имя досталось Сургуту).

          Представлять Королева и Ломоносова кому-либо бессмысленно, а вот о человеке, чья деятельность обеспечила страну колоссальными средствами, отдельно упомянуть стоит. Хотя бы потому, что впервые нефть в Сибири Салманов нашел, «сломав систему» - прямо пойдя против воли начальства и рискуя для себя очень многим. В историю он вошел не только открытием полутора сотен месторождений, но и афористичной телеграммой на имя Хрущева: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов».

          На Дальнем Востоке очевидно преимущество путешественников-первооткрывателей – тоже в общем-то ученых и исследователей: Владимир Арсеньев (Владивосток), Витус Беринг (Петропавловск-Камчатский), Геннадий Невельской (Хабаровск).

          В отличие от «людей науки», «люди культуры» выступили откровенно слабо. Победа «нашего всего» - Александра Пушкина в случае московского Домодедова – предсказуемое и понятное исключение, только подтверждающее правило. Даже один из наиболее читаемых русских писателей (как в России, так и в мире) Антон Чехов в Южно-Сахалинске только на «фото-финише» обошел хабаровского триумфатора Невельского.

          Отдельная история – Михаил Лермонтов. Он тоже дважды победитель – в Минводах и в Пензенской области, где расположена его мемориальная усадьба Тарханы. Оба случая – рекордсмены конкурса по количеству проголосовавших (примерно по 300 тысяч). Два региона развязали жесткую борьбу за имя классика. И то, что Пенза в семь раз больше Минвод, не отменило ее поражения: в голосование активно включился весь Северный Кавказ, поскольку главным конкурентом Лермонтова выступал покоритель местных народов Алексей Ермолов.

          Однако даже знаменитый сказочник Павел Бажов – абсолютно культовая для Урала фигура – проиграл основателю горнозаводской промышленности региона Акинфию Демидову. Хуже писателей выступили только композиторы, режиссеры и артисты, но у последних есть две достаточно оригинальные победы – Владимир Высоцкий (Магадан) и Дмитрий Хворостовский (Красноярск).

          И по-настоящему удивительно, что на таком фоне огромная поддержка была оказана художникам – людям, далеким от авиации и науки, однако открывающим перспективы для дизайнеров при оформлении переименованных аэропортов. В Астрахани победил любитель пышных русских форм Борис Кустодиев, обойдя Петра I, поэта Велимира Хлебникова и маршала авиации Николая Скоморохова. В Симферополе маринист Иван Айвазовский с большим отрывом опередил Екатерину II, присоединившую к России Крым. Русский мистический визионер Николай Рерих вышел вперед в поединке с другим художником – Григорием Чорос-Гуркиным, а Василий Суриков в Красноярске лишь чуть-чуть уступил Хворостовскому.

          Гражданские побеждают военных

          Еще одна неожиданность голосования – откровенно слабая поддержка военных. Прогнозы (а местами и опасения), что результаты конкурса внесут в гражданскую топонимику милитиристский акцент, не оправдались.

          Триумф гениального полководца, генералиссимуса и «отца солдатам» Александра Суворова в Ставрополе вряд ли вызовет вопросы. Но в числе победителей не оказалось ни одного из маршалов Победы. При этом Георгий Жуков, отношение к которому в среде российских историков крайне неоднозначное, проиграл четырежды – в Москве, Волгограде, Калуге и Екатеринбурге.

          В этом смысле по-особому приятна победа генерала Дмитрия Карбышева в Омске, применительно к которому говорили в основном о Егоре Летове (итог лидера «ГрОб» – 8% голосов). Однако стоит отметить, что Карбышев не только выдающийся патриот, героически погибший от пыток в немецких концлагерях и завоевавший уважение своей принципиальностью даже у нацистов, но также ученый и инженер, что соответствует главному тренду.

          Тезис о слабых результатах военных необходимо дополнить уточнением, что к летчикам этот тезис, конечно, не относится: в Нижнем Новгороде предсказуемо победил Валерий Чкалов, в Новосибирске – Александр Покрышкин. Кроме того, аэропорт Анапы будет носить имя испытателя Владимира Коккинаки.

          Выбор в пользу еще одного летчика – Алексея Маресьева в Волгограде можно назвать политкорректным, а можно трогательным. В 1942 году, после вынужденной посадки истребителя и долгих попыток выбраться к своим, ему были ампутированы обе ноги, но Маресьев вернулся за штурвал, в итоге сбив даже больше немецких самолетов, чем успел до ранения. Учитывая особую значимость Волгограда (точнее – Сталинграда) для русской истории, переименование местного аэропорта в честь прототипа «Повести о настоящем человеке» чрезвычайно символично.

          Что же касается космонавтов, основных «звезд» разобрали заранее, – в их честь уже названы аэропорты, которые не участвовали в конкурсе (Юрий Гагарин в Саратове, Алексей Леонов в Кемерово, Герман Титов в Барнауле). Теперь к этому списку добавились еще двое – Андриян Николаев в Чебоксарах и Виталий Севастьянов в Сочи.

          Монархисты бьют красных

          Примечательно, что при общей непопулярности переименований в честь военных (даже военные летчики гораздо чаще проигрывали, чем выигрывали), россияне отметились красноречивым имперским выбором на важных для страны рубежах.

          Так, аэропорт Благовещенска переименуют в честь генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского – основателя Хабаровска и Владивостока, а главное – инициатора возвращения в состав России Амура, прежде переданного Китаю.

          По соседству с землями Малороссии (а точнее – в Краснодаре, о присоединение которого к Украине мечтают киевские националисты) аэропорт переименуют в честь Екатерины II, как бы подчеркивая, о чьей истории и чьих землях в данном случае идет речь. Еще более наглядным в этом смысле был бы аэропорт Екатерины II в Крыму, но сами крымчане предпочти Айвазовского, им виднее.

          Наконец, о тыле блока НАТО: аэропорт Калининграда получит имя императрицы Елизаветы Петровны, при которой, в эпоху Семилетней войны Кенигсберг впервые стал частью России. Тогда же Иммануил Кант – главный конкурент императрицы на конкурсе, вызвавший наиболее громкие споры – подал ей прошение о зачислении на должность ординарного профессора. Рейтинг проекта The Pantheon, анализирующего цитируемость исторических лиц в электронных энциклопедия и – на этой основе – их вклад в культуру, настаивает, что Кант – самый упоминаемый человек из всех, кто когда-либо был российским поданным. Возможно, современной России стоило бы зацепиться за этот мировой бренд, так как основания для этого имеются, однако калининградцы расценили по-своему, сделав акцент на политике.

          Еще один исторический и идеологический бой, отразившийся в огромном количестве проголосовавших, произошел в Мурманске. В итоге Николай II все-таки одолел полярника Ивана Папанина. Фигура императора-мученика объективно относится к тем, которые разделяет общество – оценки его личности полярны. Но последнего из Романовых активно поддерживали монархисты и священники, напоминая, что он, во-первых, основал Мурманск (тогда – Романов-на-Муроме), а, во-вторых, именно при нем началось развитие российской авиации.

          В пику «белым» сторонники «красных» агитировали за знаменитого полярника Ивана Папанина – при ближайшем рассмотрении фигуру не менее разъединяющую. До своих исследований Арктики он прославился как один из организаторов «красного террора» в Крыму и комендант Крымской ЧК, назначенный на этот пост Розалией Землячкой (также известной по воспоминаниям современников как «ведьма»).

          В других регионах монархи тоже выступили убедительно, разнообразив привычно советскую топонимику РФ и легко выигрывая у персонажей из советской истории. В числе особо оригинальных случаев выделяется княгиня Ольга в Пскове. Так получилось, что княжеские и монаршьи особы – единственные женщины в числе победителей. Первая в мире женщина - капитан дальнего плавания Анна Щетинина уступила Арсеньеву во Владивостоке, а Евдокия Бочарова – командир ночного бомбардировочного полка времен ВОВ – Екатерине II в Краснодаре. Несмотря на казацко-патриархальный имидж Кубани, там сложился «женский финал».

          Петр I из тех, кто победил дважды – в Санкт-Петербурге и Воронеже. Но воронежцам первый российский император оказался нужнее – за него подали голоса 85 тысяч человек против 62 в Питере. Это даже больше, чем общее количество проголосовавших в Волгограде, который по населению примерно равен Воронежу.

          Теперь Петербургу, а также Пензе, Архангельску, Нижневартовску и московскому Внуково предстоит новое голосование. Но и эти результаты не окончательные – окончательное решение пример Владимир Путин, а организатор конкурса – Общественная палата – оставила за собой право пересмотреть некоторые «спорные случаи». Об одном из них – ниже.

          Национальный колорит

          В национальных образованиях своя атмосфера. Если в большинстве областей с преимущественно русским населением поддерживали деятелей, внесших значительный вклад в историю России в целом, в развитие своего региона или в авиакосмическую отрасль, то в республиках и автономных округах против всех трендов голосовали за поэтов и писателей. То есть людей, чья значимость апеллирует к этническому началу, ведь главный объединяющий фактор для этноса – это язык. Язык, на котором написаны стихи и повести о красотах малой родины и быте своего народа.

          Подобное нельзя (да и не хочется) называть сепаратизмом, но именно поэты часто получают политическое измерение как главные символы сперва этноса и национальности, а потом уже страны и нации. Отсюда, например, культ Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки на Украине.

          Все это не относится к Чебоксарам (Чувашия), где предсказуемо и с большим отрывом победил «народный чуваш СССР» и третий советский космонавт Андриян Николаев. Но превалирование этнического над общенациональным начинает прослеживаться уже в Сыктывкаре (Коми), аэропорт которого будет носить имя Петра Истомина. Фамилия этого участника Первой мировой и Гражданской войн в России малоизвестна, но он первый летчик – коми по национальности. Знаменитого на весь мир ученого – социолога, философа, автора одного из первых русских учебников по общей теории права Питирима Сорокина он обошел уже на первом этапе.

          В башкирской Уфе победил поэт Мустай Карим, оставив далеко позади боевого летчика и дважды героя СССР Мусу Гареева. А в татарстанской Казани аэропорт переименуют в честь поэта Габдуллы Тукая. Он тоже победил с большим отрывом и не кого-нибудь, а легендарного авиаконструктора Андрея Туполева, наладившего производство своих «Ту» как раз в Казани. Вице-спикер Госсовета Татарстана Римма Ратникова заявила «Коммерсанту», что за Тукая «агитировала всех своих знакомых», поскольку он – «объединяющая всех татар великая личность». Очень хорошо, но не стоит забывать, что русские – это 40% населения Татарстана.  

          Совсем иначе выделяется еще один татарстанский аэропорт, обслуживающий Набережные Челны и Нефтекамск. Теперь он будет носить имя Николая Лемаева. Под руководством Лемаева построены и этот аэропорт, и сам город Нижнекамск, и промышленный гигант «Нижнекамскнефтехим». Это можно считать наглядным примером благодарности земляков, да и вообще – более удачную кандидатуру придумать почти невозможно.

          Основоположник якутской советской литературы Платон Ойунский, как не трудно догадаться, стал триумфатором в Якутске. А аэропорт чукотской Анадыри назовут в честь писателя Юрия Рытхэу, автора сборника рассказов «Чукотская сага» и трилогии «Время таяния снегов». На начальном этапе конкуренция у самого известного чукчи на планете была не очень сильная, он соперничал даже с оленеводом (это не этнофолизм, а профессия), а в конце концов обошел и космонавта Павла Виноградова, выходившего в открытый космос в возрасте под 60 лет, и военного летчика Тимофея Елкова, погибшего в 1944-м.

          Также отметим, что голосование в национальных республиках было чрезвычайно активным. За выбор названия аэропорта Уфы проголосовало в полтора раза больше человек, чем за выбор названия аэропорта Санкт-Петербурга и вдвое больше, чем по московскому Внуково.

          В случае Горно-Алтайска – столицы и единственного города Республики Алтай, где проживают всего 63 тысячи человек – проголосовавших даже больше, чем в случае Уфы (больше только в Пензе и в Минводах с их спором за Лермонтова, а также в некогда украинском Симферополе). Это – последствие затяжной «дуэли» между имеющим мировую известность русским художником Николаем Рерихом и местным самородком-телеутом Григорием Чорос-Гуркиным (Чорос – это его род), некогда арестованном колчаковцами за сепаратизм, бежавшим в Монголию и Тыву, а в 1937 году расстрелянном по обвинению в организации подпольной националистической группы (впоследствии реабилитирован).

          Все это ни в коем случае говорит о том, что конкурс «разделил страну» или отдельные её города. Напротив, очень хорошо, что он получил настолько живой отклик, а споры вокруг тех или иных деятелей, как и соревнование общегосударственного патриотизма с региональным, – явления нормальные и, по большому счету, благие. Выбор народ таков, какой он есть, его необходимо уважать, благо выражен он прозрачным и демократическим путем.

          Однако это голосование можно воспринимать и как источник социологических данных, делая определенные выводы о приоритетах населения в тех или иных регионах.


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