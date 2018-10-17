Почему Кант побеждает русских полководцев

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...

Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...

Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Андрей Колесник

          Почему Кант побеждает русских полководцев

          Андрей Колесник
          Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          		 23 ноября 2018, 17:32

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          Некоторые говорят, что мой земляк Иммануил Кант был великим русским философом. Секрет, дескать, в том, что во время русского владычества он присягнул на верность Елизавете Петровне и потом уже до конца жизни новой присяги не принимал. Стало быть, как и многие другие горожане Кенигсберга, навсегда остался русским подданным.

          Может, оно и так. Но, между нами, «великий русский философ» был тот еще русофоб.

          Мы у себя в Калининграде этот факт не выпячиваем, мы все равно гордимся своим земляком. Как-никак он основатель немецкой классической философии. Немецкой – но не русской, как ни крути. Автор «Критики чистого разума» не может быть одним из главных символов российского региона.

          И у тех, кто забыл этот простой факт, гордость за этого земляка дошла до крайней степени, если не сказать более. Кант вышел на первое место в опросе «Великие имена России» применительно к нашему аэропорту Храброво. На втором – императрица Елизавета Петровна, внучка Петра Первого. Великие полководцы, которые, собственно, и завоевали для нас с вами Восточную Пруссию, ставшую Калининградской областью России – Александр Василевский и Иван Черняховский – оказались далеко позади.

          Может быть, мы недостаточно чтим память о том, что Калининград – это бывший Кенигберг? Ничего подобного. Наш Балтийский университет носит имя Канта, в городе стоит памятник Канту. Какая главная точка притяжения для прибывающих в город туристов, где они толпами ходят? Остров Канта в самом центре города. Там же и могила Канта – у стены Кафедрального собора. 

          Фото: eadaily.com

          Какая самая престижная в Калининграде улица? Улица Шиллера. Есть улица Вагнера, Брамса, улица великого немецкого композитора Генделя (где находится, кстати, наше управление ФСБ).

          В Калининграде защищают в том числе немецкую культуру, как часть истории нашего города. В 45-м году отступающие гитлеровцы заминировали памятник Шиллеру. Так наши саперы разминировали и наш солдат написал: «Не взрывать! Памятник культуры».

          Но онемечивать важнейшую государственную символику – это совсем другая история. А название аэропорта – это именно такой символ.

          Молодежь, что, опять потянулась к западным символам? Опять мы будем Иванами, которые не помнят родства? Где наше гражданское чувство? Разве у нас нет соотечественников, достойных, чтобы именно их имя носил только что отстроенный аэропорт? Хотим преклоняться перед кем угодно, только не перед собственными героями?

          У нас мало кто знает, кто такой фельдмаршал Петр Семенович Салтыков. А ведь это человек, который в середине XVIII века спас Европу от гегемонии Пруссии, от агрессивного короля Фридриха Второго, который пытался захватить и поработить своих соседей. Это было как раз во времена Канта. Россия тогда сумела поставить агрессора на место, защитив соседние державы, в первую очередь Австрию и Францию. Салтыков разгромил Фридриха, который слыл до того непобедимым.

          У нас есть кем гордиться и в истории других веков. Это и князь Багратион, который успешно сражался здесь против Наполеона в начале XIX века. И Иван Черняховский, который, к несчастью, погиб в этих местах в 1945-м, и Александр Василевский, чьи войска тогда взяли штурмом Кенигсберг. Легендарные советские адмиралы – Николай Кузнецов и Владимир Трибуц. Достоин, чтобы его увековечили, и капитан Николай Студенецкий, первый в Калининградской области Герой Социалистического Труда – именно его усилиями в тяжелое послевоенное время область обрела славу успешного рыбацкого края.

          Итоги опроса вызывают, мягко говоря, удивление. И самое смешное – они вызывают удивление даже у немцев! Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант.

          Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы?

          Правда, буквально в последние часы Канта в процессе голосования стала уверенно догонять русская императрица Елизавета Петровна. Именно ей когда-то и присягнул на верность немецкий философ. Это радует. Верным курсом идете, Ваше Величество!


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