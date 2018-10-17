Почему Кант побеждает русских полководцев

Некоторые говорят, что мой земляк Иммануил Кант был великим русским философом. Секрет, дескать, в том, что во время русского владычества он присягнул на верность Елизавете Петровне и потом уже до конца жизни новой присяги не принимал. Стало быть, как и многие другие горожане Кенигсберга, навсегда остался русским подданным.

Может, оно и так. Но, между нами, «великий русский философ» был тот еще русофоб.

Мы у себя в Калининграде этот факт не выпячиваем, мы все равно гордимся своим земляком. Как-никак он основатель немецкой классической философии. Немецкой – но не русской, как ни крути. Автор «Критики чистого разума» не может быть одним из главных символов российского региона.

И у тех, кто забыл этот простой факт, гордость за этого земляка дошла до крайней степени, если не сказать более. Кант вышел на первое место в опросе «Великие имена России» применительно к нашему аэропорту Храброво. На втором – императрица Елизавета Петровна, внучка Петра Первого. Великие полководцы, которые, собственно, и завоевали для нас с вами Восточную Пруссию, ставшую Калининградской областью России – Александр Василевский и Иван Черняховский – оказались далеко позади.

Может быть, мы недостаточно чтим память о том, что Калининград – это бывший Кенигберг? Ничего подобного. Наш Балтийский университет носит имя Канта, в городе стоит памятник Канту. Какая главная точка притяжения для прибывающих в город туристов, где они толпами ходят? Остров Канта в самом центре города. Там же и могила Канта – у стены Кафедрального собора.

Какая самая престижная в Калининграде улица? Улица Шиллера. Есть улица Вагнера, Брамса, улица великого немецкого композитора Генделя (где находится, кстати, наше управление ФСБ).

В Калининграде защищают в том числе немецкую культуру, как часть истории нашего города. В 45-м году отступающие гитлеровцы заминировали памятник Шиллеру. Так наши саперы разминировали и наш солдат написал: «Не взрывать! Памятник культуры».

Но онемечивать важнейшую государственную символику – это совсем другая история. А название аэропорта – это именно такой символ.

На эту тему

Молодежь, что, опять потянулась к западным символам? Опять мы будем Иванами, которые не помнят родства? Где наше гражданское чувство? Разве у нас нет соотечественников, достойных, чтобы именно их имя носил только что отстроенный аэропорт? Хотим преклоняться перед кем угодно, только не перед собственными героями?

У нас мало кто знает, кто такой фельдмаршал Петр Семенович Салтыков. А ведь это человек, который в середине XVIII века спас Европу от гегемонии Пруссии, от агрессивного короля Фридриха Второго, который пытался захватить и поработить своих соседей. Это было как раз во времена Канта. Россия тогда сумела поставить агрессора на место, защитив соседние державы, в первую очередь Австрию и Францию. Салтыков разгромил Фридриха, который слыл до того непобедимым.

У нас есть кем гордиться и в истории других веков. Это и князь Багратион, который успешно сражался здесь против Наполеона в начале XIX века. И Иван Черняховский, который, к несчастью, погиб в этих местах в 1945-м, и Александр Василевский, чьи войска тогда взяли штурмом Кенигсберг. Легендарные советские адмиралы – Николай Кузнецов и Владимир Трибуц. Достоин, чтобы его увековечили, и капитан Николай Студенецкий, первый в Калининградской области Герой Социалистического Труда – именно его усилиями в тяжелое послевоенное время область обрела славу успешного рыбацкого края.

Итоги опроса вызывают, мягко говоря, удивление. И самое смешное – они вызывают удивление даже у немцев! Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант.

Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы?

Правда, буквально в последние часы Канта в процессе голосования стала уверенно догонять русская императрица Елизавета Петровна. Именно ей когда-то и присягнул на верность немецкий философ. Это радует. Верным курсом идете, Ваше Величество!