Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефтьФото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Подробности...
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Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Советские и афганские военные в 80-е годы XX векаФото: В. Суходольский/РИА Новости
Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу. Подробности...
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Зачем Росгвардии лазерные установки

Обычная машина Росгвардии, подобная этой, может быть оборудована новейшим оружиемФото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки – наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность. Подробности...
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Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

Через несколько секунд президент США Кеннеди будет убитФото: Reuters
55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...

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Виктор Сокирко, военный корреспондент
Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Ирина Алкснис

          Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 22 ноября 2018, 17:50

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          Мне тут пришло в голову, что, возможно, мы не правы.

          «Мы» – это все те, кто с тревогой наблюдает за регулярными красно-белыми (или, если угодно, советско-дореволюционными) холиварами, беспокоясь, что постоянное растравливание национальной раны столетней давности не идет на пользу – и даже может быть опасным – для современной России.

          Повод для данной мысли вполне очевиден. Прямо в данный момент в самом разгаре очередная интернет-баталия. Со всех сторон летит до боли знакомое и уже навязшее на зубах:

          «Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!»

          «Он – великий полярник и исследователь Севера!» – «Нет, он – кровавый палач и убийца!»

          Фото: Linelinn/Youtube

          Первое, знамо дело, о Николае Втором. А второе... нет, вовсе не о Колчаке.

          Хотя, конечно, нельзя не увидеть иронии в полной зеркальности ситуации и общественных споров по поводу двух исторических фигур, принадлежавших к прямо противоположным идейно-политическим лагерям, и в том, что защитникам советского прошлого пришлось столкнуться ровно с теми же обвинениями, что совсем недавно они обращали к апологетам белого адмирала.

          Речь об Иване Папанине, в жизни которого до прославивших его исследований Арктики были и совсем иные этапы. Сухая строчка из его биографии «с ноября 1920 года по рекомендации Р. Землячки назначен комендантом Крымской ЧК, работал также следователем» говорит сама за себя.

          Очередное бескомпромиссное противостояние белых и красных разразилось из-за конкурса «Великие имена России», по результатам которого десятки российских аэропортов получат имена выдающихся наших соотечественников.

          Когда проект только был запущен, довольно громко звучали скептические голоса, обвинявшие его в формально-бюрократичном характере, не вызывающем реального интереса у общества. Что ж, два неустанно противостоящих друг другу идейных лагеря успешно добавили живости и интриги происходящему.

          Главным полем битвы стало будущее имя мурманского аэропорта. Именно по этому поводу в данный момент бескомпромиссно бодаются сторонники последнего императора и советского полярника.

          Все разворачивается по уже хорошо знакомому сценарию: пылкие тексты в защиту своего претендента и для дискредитации его конкурента на страницах профильных СМИ, острые дискуссии (время от времени переходящие в громкие склоки) в социальных сетях, агитация сторонников, сочувствующих и неопределившихся, чтобы они зашли на сайт и проголосовали за «правильный» пункт.

          Борьба в голосовалке идет ожесточенная, конкуренты идут голова к голове. Учитывая, что удалось отмобилизовать более 20 тысяч человек за каждого, говорить о какой-либо определенности не приходится...

          Можно не сомневаться, что оставшаяся на голосование неделя ознаменуется новым витком бурных исторических и идеологических споров и агитации по всем направлениям в попытке добиться победы своего кандидата.

          И, собственно, возвращаясь к вопросу, с которого я начала, хочется спросить: это действительно так уж вредно и опасно для общественного здоровья и для страны в целом?

          На самом деле есть риск, что борьба за «правильную» версию истории и «идеологически верных» героев выплеснется со страниц СМИ и лент социальных сетей в реальность, в результате чего граждане начнут сначала бить друг другу морды, а потом возьмутся за оружие? Что-нибудь изменится – хотя бы минимально заметно для российского общества – от того, что победу в голосовании одержит Николай Второй? А если Иван Папанин?

          Нет сомнений, что, кто бы ни победил в голосовалке, для проигравшего найдут другой заметный объект, чтобы назвать его именем. А в сухом остатке будет новое имя у мурманского аэропорта, некоторое количество не известных ранее фактов об истории страны в головах граждан, которых зацепил нынешний холивар (лично для меня детали биографии Папанина стали новостью) и очередной пересчет убежденно белых и красных стране.

          При этом стоит признать, что в совокупности сорок тысяч человек – цифра просто смехотворная в масштабах страны. И даже если ее за оставшуюся неделю противоборствующим сторонам удастся удвоить, это ничего кардинально не меняет. Столь больные и острые для них темы остальную страну особо не трогают, и пробить эту стену общественного даже не равнодушия, а просто отстраненности от событий вековой давности не удается ни тем, ни другим. Что, в общем, закономерно.

          Вот и получается, что особых рисков и угроз для страны от бесконечных идейно-исторических разборок нет, а некоторые плюсы вполне себе присутствуют.


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