Чаплин предложил дать аэропорту Пулково имя Николая II

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что имя императора Николая II должно быть присвоено аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

«Имя императора Николая II, который является одним из самых почитаемых наших святых, достойно того, чтобы в честь него называли аэропорты и улицы. Конечно, в Петербурге есть самая разная публика, и при опросах будут самые разные варианты, имя императора Петра I возникнет наверняка. Но если бы я жил в Питере, я бы проголосовал за императора Николая II», – передает его слова «Говорит Москва».

Он добавил, что такой вариант может возникнуть и в Екатеринбурге с аэропортом Кольцово.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проекте по переименованию 45 аэропортов России в честь выдающихся россиян. Однако выдвигаются предложения и совершенно неожиданные: например, шоумен Иван Ургант предложил переименовать какой-нибудь из аэропортов в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за то, чтобы заброшенный аэропорт в Орле получил имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова.