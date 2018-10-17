Жириновский предложил дать аэропорту имя Зюганова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что аэропорты в России можно переименовывать не только в честь героев, и предложил назвать заброшенную воздушную гавань в Орле в честь лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова», – написал он в своем Telegram-канале.

Речь идет об аэропорте «Орел (Южный)», который не работает уже около 10 лет. Он не участвует в конкурсе по переименованию 45 аэропортов России в честь великих россиян. Об этом проекте подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Зюганов – уроженец Орловской области.

Жириновский также выступил за переименование одного из аэропортов России в честь генерала Брусилова, именем которого названа крупная операция российских войск во время Первой мировой войны.