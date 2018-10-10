Вылетел из «Гроба», сел в «Мумий Тролле»

В России новая игра – перебирать имена великих соотечественников. Прежде уже был первый этап – когда выбирали имена, которые могли бы стать гордостью России. Но то, что для одних россиян гордость, для других – не очень.

От этого скамейка запасных становится все короче и короче, а на выходе все равно остается то ли выдуманный россиянином Эйзенштейном Александр Невский, то ли россиянин Иосиф Сталин, выдуманный журналом «Огонёк».

То есть на самом деле все эти выборы имен для чего бы то ни было – дело сугубо мифологическое. К реальным персонажам никакого отношения не имеющее.

Но есть и хорошие новости.

Наш второй этап национальной лотереи порождает искренний порыв граждан – вспомнить, рассмотреть, пересмотреть и огласить список имен, которые ценны в современном российском сознании.

Потому что, оказывается, для огромного количества людей важными оказываются имена и персоны, которые вовсе отсутствуют в официальном дискурсе, извините за бранное слово. И люди предлагают называть аэропорты именами важных для данной географической точки людей.

Понятно, что иногда важное для одних остается практически неведомым для других. Вон, например, Башкирия выбирает название – «Салават Юлаев» или «Мустай Карим»? Первое имя еще на слуху у многих авиапассажиров, особенно футбольных болельщиков. А про Мустая Карима все-таки придется узнавать в «Википедии».

Зато, как говорят авторы предложенных названий, это будет удобнее для иностранцев, чем актуальное «Уфа». Ну, во-первых, UFO иностранцам запомнить в любом случае проще, а во-вторых, кто вообще тут спрашивал каких-то иностранцев – это наши российские аэропорты.

Кстати, а Юрия Шевчука предлагать можно?

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Татарстан мечется между красивыми и умными – потому что у них всего один Габдулла Тукай, а аэропортов четыре. Название «Минтимер Шаймиев» вряд ли разрешат использовать, поэтому Нижнекамск, видимо, завершит свою борьбу за новые имена великим Иваном Шишкиным.

У нас мало времени, нам надо спешить тасовать колоду. И радостно, что колода становится все толще. С 22 по 28 октября предложить свое название сможет любой желающий.

Голосовать можно один раз за один аэропорт. Опция «оставим все как есть» отсутствует, что напоминает нам армейские будни – «товарищ капитан сказал, что меняем вывеску на клубе, значит меняем».

И народ старается. Логично, что поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov.

Звучит и выглядит, кстати, очень круто. Татлин с Хлебниковым были бы в восторге. Правда, рано или поздно народное творчество все равно превратит название в «ГрОб», потому что народное подсознательное чувствует слабые места в топонимике. Особенно если она на пустом месте выстроена.

Сейчас нам предлагают некие «социологические опросы», которые определяют «тройки лидеров». Потом народ выберет одного.

Я бы, конечно, все аэропорты называл именами советских и российских космонавтов. Правда, не все фамилии этих прекрасных летчиков подойдут такому нервному месту, как аэропорт, например Залетин или Падалка.

А вот, например, аэропорт Арцебарский – отлично звучит, хоть и немного по-белогвардейски. Но это Днепропетровск. Не получится, а жаль.

Cейчас строительство и реконструкция аэропортов в России переживает натуральный бум, особенно если сравнить с периодом двадцатилетней, например, давности. Один за другим возникают совершенно модерновые строения, да так, что какой-нибудь Берлин нервно курит на краю взлетной полосы аэропорта «Бранденбург», который не могут построить уже лет девять за бешеные миллиарды евро.

В итоге имеем не только новые аэропорты, но и знатный аттракцион для всей страны. Мы узнали много новых важных имен, которыми народ гордится. Это здорово.

А можно Владивосток переименовать в «Мумий Тролль»?