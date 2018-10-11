Начал работать сайт для выбора аэропортам имен великих людей

Сайт великиеимена.рф начал работу в рамках общероссийского проекта «Великие имена России» по присвоению 45 аэропортам имен исторических личностей.

На сайте размещен список аэропортов, которым жители страны могут выбрать присваиваемое имя. Конкурс пройдет в четыре этапа и завершится 5 декабря, передает ТАСС со ссылкой на выступление секретаря Общественной палаты (ОП) России Валерия Фадеева на пресс-конференции.

По словам Фадеева, на первом этапе, до 21 октября, региональные общественные палаты должны будут сформировать свои списки имен-претендентов.

Затем в течение недели будет формироваться лонг-лист: жители городов-участников конкурса смогут добавить свои варианты имен. «Любой житель региона сможет принять в этом участие, но имя будет включено в список только в том случае, если соберет не менее 500 голосов», – отметил он.

Третий этап пройдет с 29 октября по 7 ноября. За это время в ходе социологических опросов будут определена тройка лидеров для каждого аэропорта.

С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование, в котором может принять участие каждый житель России, но только один раз.

Голосование будет проводиться на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, посредством смс-голосования, а также при заполнении анкет на рейсах «Аэрофлота», анкет из печатных изданий с отправкой по почте и на постах «Волонтеров Победы» в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, передает РАПСИ.

«5 декабря мы планируем завершить конкурс и объявить имена, которые жители нашей страны присвоили этим 45 аэропортам», – сказал Фадеев.

Само переименование произойдет позже, так как компаниям-владельцам аэропортов потребуется время для проведения конкурсов по разработке проектов и проведению необходимых работ.

В конкурсе, в частности, участвуют аэропорты Анапы, Архангельска, Астрахани, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Симферополя, Якутска и других городов. Также в проект вошли три аэропорта Москвы – Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По словам Фадеева, в ОП обсуждается возможность присвоения аэропортам имен политических деятелей, но большинство организаторов конкурса склонны отказаться от этой идеи.

«Некоторые политики воспринимаются нами так, словно они не умерли лет 70 назад, а до сих пор живы и действуют прямо сейчас», – сказал Фадеев, отметив, что некоторые личности воспринимаются в обществе слишком эмоционально.

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторами проекта стали Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата России выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

Аэропорты должны получить имена выдающихся людей, связанных с регионами, где они расположены. Речь идет о деятелях культуры, ученых, общественных деятелях, военачальниках, промышленниках.