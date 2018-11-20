Кант проиграл в честной борьбе

Голосование окончено, наши победили. Во всяком случае, для Калининграда интернет-опрос «Великие имена России» завершился весьма показательным образом. К финишу с большим отрывом пришла императрица Елизавета, дочь Петра Первого, в царствование которой наши войска первый раз захватили Восточную Пруссию, в том числе и Кенигсберг. Именно имя Елизаветы, можно предположить, теперь и будет носить наш аэропорт Храброво (в конечном итоге решение принимает президент).

На втором месте – прославленный советский полководец, маршал Василевский. Его войска тоже брали Кенигсберг, но уже в 1945 году.

И лишь на третьем оказался тот, кто поначалу в этом соревновании вырвался вперед и считался фаворитом. Это наш великий земляк, философ Иммануил Кант.

Здесь уместно вспомнить череду скандалов, которые сопровождали это голосование.

Как-то ночью кто-то осквернил могилу Канта, расположенную у стен нашего кафедрального собора. Испортил и памятник ему, который стоит во дворе нашего университета. Какие-то паршивцы запачкали оба объекта розовой краской. Полиция, говорят, уже взяла под стражу подозреваемого. Кто бы это ни сделал, это точно была провокация. Человек хотел поссорить калининградцев между собой, стравить нас, столкнуть лоб в лоб.

Но товарищ просчитался. И я сильно подозреваю, что это был не один товарищ, а целая группа. Потому что многие люди на этой истории с «Великими именами» пытались поиграть, вели кампанию дезинформации, перевирали слова своих оппонентов. Изображали дело так, будто бы в Калининграде ведется борьба с Кантом.

Это полная чушь. Мы против осквернения могил, а вандалов надо наказывать. И могилу, и статую, кстати, очистили от краски в тот же день.

Более того – в Калининграде гордятся Кантом. В августе наш губернатор открыл новую достопримечательность – восстановленный из руин домик Канта в поселке Веселовка (бывший Юдчен) под Черняховском. Кафедральный собор – главная достопримечательность нашего города. Он стоит на острове Канта. Наш Балтийский университет тоже носит имя Канта. Улицы нашего города носят имена знаменитых немецких поэтов и композиторов.

Может быть, в том числе из-за такого уважительного отношения Кант долго лидировал в интернет-голосовании. Не исключено и то, что поначалу в опросе «Великие имена России» голосовала в основном молодежь. Голосовала, что называется, «по приколу».

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Судя по всему, постепенно понимание абсурдности происходящего проникло в общество. Настроение голосующих поменялось. Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Неудивительно - что-то незаметно, чтобы в Европе называли значимые объекты именами русских ученых и классиков, даже столь любимого на Западе Достоевского.

Эта история напомнила, что у нас остается еще масса непризнанных или недооцененных героев. Люди моего поколения помнят, что великому разведчику Рихарду Зорге (чьи разведсводки очень помогли нам во время Великой Отечественной) звание Героя Советского Союза дали только в 1964 году. А подводный ас Маринеско? Именно он потопил в 1945-м один из крупнейших кораблей гитлеровского флота «Вильгельм Густлофф». Но после войны Маринеско был разжалован за своевольный характер, работал старпомом на гражданском корабле и умер в полной безвестности в возрасте всего 50 лет. Признание пришло к нему только в конце 80-х, и только в 1990 году ему присвоили Героя, его именем стали называть улицы и корабли.

Но сам факт, что Кант попал в короткий список для голосования, очень показателен. Он демонстрирует открытость нашего общества. Люди получили широкую возможность высказаться. И самые достойные кандидаты – императрица Елизавета и маршал Александр Василевский – победили в открытой и честной борьбе.