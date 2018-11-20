Кант проиграл в честной борьбе

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
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    Обсуждение: 5 комментариев

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Андрей Колесник

          Кант проиграл в честной борьбе

          Андрей Колесник
          Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          		 4 декабря 2018, 20:30

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          Голосование окончено, наши победили. Во всяком случае, для Калининграда интернет-опрос «Великие имена России» завершился весьма показательным образом. К финишу с большим отрывом пришла императрица Елизавета, дочь Петра Первого, в царствование которой наши войска первый раз захватили Восточную Пруссию, в том числе и Кенигсберг. Именно имя Елизаветы, можно предположить, теперь и будет носить наш аэропорт Храброво (в конечном итоге решение принимает президент).

          На втором месте – прославленный советский полководец, маршал Василевский. Его войска тоже брали Кенигсберг, но уже в 1945 году.

          И лишь на третьем оказался тот, кто поначалу в этом соревновании вырвался вперед и считался фаворитом. Это наш великий земляк, философ Иммануил Кант.

          Здесь уместно вспомнить череду скандалов, которые сопровождали это голосование.

          Как-то ночью кто-то осквернил могилу Канта, расположенную у стен нашего кафедрального собора. Испортил и памятник ему, который стоит во дворе нашего университета. Какие-то паршивцы запачкали оба объекта розовой краской. Полиция, говорят, уже взяла под стражу подозреваемого. Кто бы это ни сделал, это точно была провокация. Человек хотел поссорить калининградцев между собой, стравить нас, столкнуть лоб в лоб.

          Фото: Виталий Невар/ТАСС

          Но товарищ просчитался. И я сильно подозреваю, что это был не один товарищ, а целая группа. Потому что многие люди на этой истории с «Великими именами» пытались поиграть, вели кампанию дезинформации, перевирали слова своих оппонентов. Изображали дело так, будто бы в Калининграде ведется борьба с Кантом.

          Это полная чушь. Мы против осквернения могил, а вандалов надо наказывать. И могилу, и статую, кстати, очистили от краски в тот же день.

          Более того – в Калининграде гордятся Кантом. В августе наш губернатор открыл новую достопримечательность – восстановленный из руин домик Канта в поселке Веселовка (бывший Юдчен) под Черняховском. Кафедральный собор – главная достопримечательность нашего города. Он стоит на острове Канта. Наш Балтийский университет тоже носит имя Канта. Улицы нашего города носят имена знаменитых немецких поэтов и композиторов.

          Может быть, в том числе из-за такого уважительного отношения Кант долго лидировал в интернет-голосовании. Не исключено и то, что поначалу в опросе «Великие имена России» голосовала в основном молодежь. Голосовала, что называется, «по приколу».

          Кто спорит, Кант – великая историческая личность. Но насколько уместен германский мыслитель в качестве символа российского государственного аэропорта?

          Судя по всему, постепенно понимание абсурдности происходящего проникло в общество. Настроение голосующих поменялось. Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Неудивительно - что-то незаметно, чтобы в Европе называли значимые объекты именами русских ученых и классиков, даже столь любимого на Западе Достоевского.

          Эта история напомнила, что у нас остается еще масса непризнанных или недооцененных героев. Люди моего поколения помнят, что великому разведчику Рихарду Зорге (чьи разведсводки очень помогли нам во время Великой Отечественной) звание Героя Советского Союза дали только в 1964 году. А подводный ас Маринеско? Именно он потопил в 1945-м один из крупнейших кораблей гитлеровского флота «Вильгельм Густлофф». Но после войны Маринеско был разжалован за своевольный характер, работал старпомом на гражданском корабле и умер в полной безвестности в возрасте всего 50 лет. Признание пришло к нему только в конце 80-х, и только в 1990 году ему присвоили Героя, его именем стали называть улицы и корабли.

          Но сам факт, что Кант попал в короткий список для голосования, очень показателен. Он демонстрирует открытость нашего общества. Люди получили широкую возможность высказаться. И самые достойные кандидаты – императрица Елизавета и маршал Александр Василевский – победили в открытой и честной борьбе.


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