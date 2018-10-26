Николай II – отец-основатель русской авиации

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Командир украинского буксира объяснил маневры судна в Керченском проливе
          Кремль объяснил отказ Путина говорить с ПорошенкоУкраинский офицер посмеялся над «фейковой силой» России в КрымуРусские европейцы напугали Вселенского патриархаВыяснилось, что стало с телом устроившего массовое убийство в Керчи
          Почему немцы хотят уйти от Америки к РоссииЛавров выразил недовольство действиями ВолкераВ небе рядом с российской базой Хмеймим произошли взрывыРоссия создаст на Луне обитаемую базу
          Порошенко нашел новое объяснение задержанию украинских кораблей РоссиейХудожника Павленского выгнала женаСаакашвили призвал к массовым протестам в ГрузииКравчук нашел «единственный» способ освободить арестованных украинских моряков

          Главная тема


          Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

          армия и вооружение


          Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

          наперекор вашингтону


          За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

          вместе на сцене


          Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться

          Видео

          впервые после ссср


          Россия создает замену устаревшим украинским самолетам

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          армия и вооружение


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          «персонал из Одессы»


          Игорь Димитриев: Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Егор Холмогоров

          Николай II – отец-основатель русской авиации

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 28 ноября 2018, 20:15

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Ситуация с конкурсом вокруг имен российских аэропортов развивается стремительно. В некоторых местах бушует самая настоящая война идентичностей.

          Сравнительно мирно протекала до времени ситуация в Калининграде, где сражались императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант. По сути, борются «российская» и «немецкая» идентичности бывшего Кенигсберга. Хотя то, что Кант ассоциируется не столько с «великими людьми, жившими в этом городе», сколько с немцами, вызывает некоторое удивление. Но в целом игра в Калининграде – это был своего рода спор хорошего с лучшим, славной дщери Петровой с присягнувшим ей и просившим у нее профессорской кафедры философом.

          И вдруг гнуснейший «переход в партер» – закидывание краской памятника Канту и его могилы, нелепые безграмотные листовки, написанные в псевдопатриотическом стиле, направленные против Канта. Честно говоря, хотелось бы, чтобы тот, кто это сделал, оказался немецким шпионом, поскольку идею русского патриотизма и русской Восточной Пруссии это скотство дискредитирует как мало что.

          Иммануил Кант – один из величайших философов в истории человеческой мысли. Он самый часто упоминаемый в мире уроженец современной территории России (да, мне тоже хотелось бы, чтобы это был Достоевский, – будем над этим работать). Нам следует гордиться, что хотя бы какое-то время Кант был подданным Российской империи и что на нашей территории находится его последнее пристанище (так же как американцам, к примеру, следует гордиться, что их удостоили своим пребыванием русские Стравинский, Рахманинов, Сикорский и Набоков). Называть ли в честь него аэропорт – вопрос сложный. Но то, что Россия обязана чтить великого человека, который оказался с нами связан, – это вопрос нашего самосознания и самоуважения.

          Впрочем, не исключено, что вся провокация была направлена как раз против императрицы Елизаветы, чтобы «в ответку» аэропорт не назвали в честь нее. Слишком уж некоторым не нравится сама идея аэропортов в честь русских царей.

          Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

          Гораздо менее безобидное противостояние возникло вокруг Мурманска, где столкнулись советский полярник Иван Папанин и основатель города император Николай II – ритуальный объект ненависти большинства неосоветистов.

          Столкновение это оказалось для советского героя не очень приятным. Тут же припомнили, что полярник он весьма специфический, по прихотям советской кадровой политики, и с той же вероятностью мог бы стать автозаводчиком, лесорубом или ученым-физиком.

          А по своей основной профессии Иван Дмитриевич был чекист – участник кровавых расправ в Крыму после занятия его Красной армией осенью 1920-го. Оценка количества жертв этого террора – офицеров, инженеров, врачей, священников, уничтожавшихся по классовому признаку, – разнится от 12 тыс. человек в работах историков, стремящихся всячески обелить красных, до более 100 тыс. у тех, кто к красным относится с антипатией. В любом случае репрессии были массовыми (для сравнения, количество жертв того, что пытаются назвать «белым террором», за все время существования «белого Крыма» – 281 человек. И жертвы, разумеется, выбирались по принципу личных деяний, а не убивались за классовое происхождение).

          Комендант (а это значит, руководитель исполнения смертных приговоров) и следователь Крымской ЧК Папанин был активным участником этих расправ, ближайшим сподвижником кровавой Розалии Землячки. Многие десятилетия спустя в своих политкорректных позднесоветских мемуарах он вспомнит о своей службе в ЧК с теплотой и опишет ее так, что нетрудно представить реально творившиеся там ужасы.

          Существует немало свидетельств кровавой работы Папанина, но, как говорилось в эпоху Большого террора, «признание – царица доказательств». Насколько это возможно было сделать в 1977 году, Папанин сам все сказал о себе в подцензурных советских мемуарах:

          «Служба комендантом Крымской ЧК оставила след в моей душе на долгие годы. Дело не в том, что сутками приходилось быть на ногах, вести ночные допросы. Давила тяжесть не столько физическая, сколько моральная. Важно было сохранить оптимизм, не ожесточиться, не начать смотреть на мир сквозь черные очки. Работники ЧК были санитарами революции, насмотрелись всего». (Папанин И. Д. Лед и пламень. – М.: Политиздат, 1977)

          Можно быть красным, можно быть белым, можно держать нейтралитет, но должен быть определенный список преступлений той эпохи, которые должны осуждаться всеми. Расстрел царской семьи и поголовное истребление Романовых, дикие расправы над священниками и епископами, крымский террор. Только при таком условии, конечно, можно будет определить и те преступления противников красных, которые не спишешь ни на какую боевую обстановку, вместо сочиненной чепухи про «сожгли Лазо в топке паровоза». И, конечно, причастных к таким преступлениям, как пресловутого Войкова, невозможно прославлять как героев ни при какой погоде.

          Тем более что иначе получается парадокс.

          Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин, несмотря ни на какие свои полярные заслуги (которых у него меньше, чем у Колчака). А если кровавость списывается за плавания в Арктике, то тогда какие претензии к адмиралу?

          В любом случае в честь Папанина названо уже столько всего, что называть в честь него еще и аэропорт – это «Ордена Ленина Ленинградский завод имени Ленина».

          В пользу наречения Мурманскому аэропорту имени императора Николая II есть два очень конкретных аргумента. Аэропорт должен называться в честь основателя города Романова-на-Мурмане (который и был переименован в Мурманск).

          Николай II – отец Мурманска, отец Мурманской железной дороги. В годы Первой мировой войны именно он приложил колоссальные усилия для того, чтобы эта железная дорога к русскому незамерзающему порту была построена и достроена. Царь следил за строительством этой дороги едва ли не в ежедневном режиме, она была его любимым детищем и достроена незадолго до его предательского свержения. Какую роль эта дорога сыграла во Второй мировой войне – все отлично знают. Именно по ней шли стратегические материалы по ленд-лизу – от уникального цветмета и пенициллина до автомобилей. Героини повести «А зори здесь тихие» сражаются и гибнут именно за мурманскую дорогу.

          При этом император Николай II – один из отцов русской авиации. При нем она активно и с интенсивной господдержкой развивалась. Не случайно первый великий русский авиаконструктор И. И. Сикорский был пламенным почитателем памяти царя, который всегда оказывал поддержку в его деятельности. То есть как отец-основатель русской авиации именно Николай II имеет право на аэропорт более строгое, чем большинство участников конкурса.

          К сожалению, дискуссия о Мурманске тоже была переведена в партер колонкой Андрея Медведева на сайте RT под названием «Николай Кровавый». Повторив едва ли не все советские штампы о последнем русском царе, автор пишет: «Мог ли в царской России сын крестьянина хотя бы мечтать о том, чтобы стать летчиком? Конечно, нет». Поддержал его в издании «Накануне» и историк Борис Юлин: «Так или иначе летчиков в Российской империи было очень немного, а у крестьянства в целом вовсе не было перспектив. Один крестьянин мог стать и летчиком, и генералом, это как сейчас работяга может, выиграв в лотерею, стать миллионером».

          Абсурд этого утверждения в том, что первый же русский летчик Михаил Никифорович Ефимов был... сыном крестьянина. Кстати, закончил свою жизнь он большевиком, так что не знать о нем для левого вдвойне позорно. Крестьянином был соратник Ефимова Харитон Никанорович Семенко-Славороссов, выдающийся пилот-рекордсмен, сгинувший в сталинских лагерях.

          Знаменитый русский истребитель Николай Кириллович Кокорин – тоже деревенский, окончил церковно-приходскую школу. Погиб в бою с пятью немецкими самолетами, был похоронен в родном селе Хлебниково Казанского уезда Казанской губернии. Тело погребли на церковном кладбище, где был установлен памятник и тот самый винт, но при большевиках церковь была полуразрушена и все могилы и памятники сравняли с землей, винт исчез.

          Один из самых результативных асов Первой мировой – Иван Васильевич Смирнов, тоже из крестьян, в изгнании он работал летчиком голландской KLM и еще успел принять участие во Второй мировой. Крестьянами по происхождению были братья Петр и Павел Феопемптовичи Данилины, летчики-наблюдатели Первой мировой и Гражданской на стороне белых. Командир «Ильи Муромца» Иосиф Башко установил в январе 1917 года рекорд подъема на высоту в 5200 метров – происходил из белорусских крестьян-католиков (то есть был еще и не господствующей религии). Сын кузнеца Алексей Дмитриевич Ширинкин стал истребителем в 1915 году, потом стал знаменитым красным летчиком, а в 1937 году был «вознагражден» советской властью расстрелом на полигоне «Коммунарка».

          Увы, многие просто не представляют себе ни летного дела, ни подлинного уровня социальной мобильности в Российской империи. Сословные перегородки при Николае II до небес не доходили, крестьянина его мечта вела в небо, а вот советские социальные лифты почему-то вели на расстрельный полигон «Коммунарка».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          «Единой России» предложено обновление

          Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
          Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Как Тунгусский метеорит готов помочь России

          Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
          У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...

          Россия – последний оплот свободы слова

          Андрей Бабицкий, журналист
          У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

          США вкладываются в войну, чтобы не умереть

          Дмитрий Родионов, политолог
          Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Атака на религию идет по всему миру

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
          Обсуждение: 31 комментарий

          Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

          Антон Крылов, журналист
          В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............