Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
FPV-дроны российских войск уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине
Российские БПЛА уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине
Российские подразделения применили FPV-дроны для нанесения ударов по военной технике и позициям противника в Днепропетровской и Запорожской областях.
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удары по автомобильной технике противника в районе села Сичневое Днепропетровской области, передает Минобороны России в Telegram.
Расчеты FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ, боевую машину «Козак», а также инфраструктуру и пусковые установки противника.
Специалисты Центра «Рубикон» уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ. Военные Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения поразили склады с боеприпасами, блиндажи, огневые точки и личный состав ВСУ в Запорожской области.
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Как писала газета Взгляд в субботу, российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. А силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью.