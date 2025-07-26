FPV-дроны российских войск уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.