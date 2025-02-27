Сотрудники ППС в Вологодской области остановили агрессивного мужчину с ножом

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел у одного из домов на улице Буденного, прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в состоянии опьянения с ножом в руках, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Агрессивный гражданин проигнорировал требования полицейских бросить нож и направился в сторону одного из сотрудников с намерением напасть. В ответ патрульный произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух и один выстрел в сторону нападавшего, который попал ему в ногу.

Затем полицейский обезоружил мужчину и оказал ему первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

В январе в городе Долинск на Сахалине ранее судимый мужчина ворвался в детский сад с ножом, требуя отдать детей. Его обезвредили полицейские.