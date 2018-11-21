Время парковки в центре Москвы сократилось в разы из-за новых тарифов

Время стоянки автомобилей в центре Москвы сократилось втрое в первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки, рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Первые данные показали, что средняя продолжительность стоянки автомобиля в воскресенье в центре Москвы сократилось с 4 до 1,3 часа, что позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки, сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».

Напомним, новые правила и тарифы для парковки в Москве вступили в силу 15 декабря; согласно этим нововведениям, парковка на ряде центральных улиц города по воскресеньям также стала платной.