На выборах главы Приморья обработано более 70% голосов

По итогам обработки 70,11% голосов на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко, следует из данных ЦИК.

У Кожемяко 59,85% голосов, у кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко – 26,5%, у Алексея Тимченко от Партии роста с 5,42%, у кандидата от «За женщин России» Розы Чемерис – 3,93%, передает ТАСС.

Повторные выборы состоялись в воскресенье, явка на 18.00 (11.00 мск) составляла 39,57%. ЦИК заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования.