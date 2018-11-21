Срубили главную новогоднюю ель России

Главную новогоднюю елку России срубили в полдень в воскресенье в Московском учебно-опытном лесничестве в Щелковском районе Подмосковья, ее установят на территории Кремля.

В понедельник елку перевяжут для транспортировки, во вторник привезут в Кремль. Ель завезут через Спасскую башню, которая открывается только дважды в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и когда завозят елку, передает ТАСС.

Всего Москву украсят около 500 новогодних деревьев.

Елка будет украшена 2 тыс. новогодних игрушек, 1,5 км гирлянд.