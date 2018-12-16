Москвичей предупредили о тумане о гололедице ночью

Столичный главк МЧС предупредил жителей столицы о тумане и гололедице в ночь на воскресенье, 16 декабря, а также в первой половине дня.

В экстренном предупреждении на сайте ведомства говорится, что в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, там напомнили о необходимости наличия на одежде пешеходов при движении по краю проезжей части в тумане светоотражающих элементов.