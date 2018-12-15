В Москве мужчина ударил полицейского ножом в сердце

В Москве при проверке документов мужчина ударил полицейского ножом в сердце; подозреваемый был задержан, с ним проводится комплекс следственных действий, сообщает ГСУ СК Москвы.

«В целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Благодаря форменному обмундированию, сотрудник не пострадал и его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что нападение было совершено возле жилого дома на улице Лесной. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

Ведомство добавляет, что в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

В ноябре в поезде Москва – Владивосток пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область груди и правой руки полицейского, злоумышленника задержал другой сотрудник правоохранительных органов на месте.