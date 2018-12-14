Белоруссия заявила об отказе России обсуждать компенсацию за налоговый маневр

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Москва отказалась обсуждать выплату компенсации Минску в связи с налоговым маневром.

«В августе-ноябре говорили о расчетах. Но дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказ обсуждать компенсации – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует «Интерфакс» заявление Ляшенко.

Ранее Минск назвал сумму потенциальных потерь за 2019 год в результате налогового маневра России. Она составила 300 млн долларов. А за шесть лет, по мнению белорусской власти, страна может потерять 10 млрд долларов в результате выпадающих доходов бюджета и ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов.

Белоруссия импортирует из России нефть беспошлинно. После налогового маневра России (постепенное повышение ставки НДПИ и обнуление экспортных пошлин) Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которая состоится 25 декабря в Кремле, нефтяной налоговый маневр станет одним из основных вопросов.