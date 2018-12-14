СБУ принудительно увезла в Киев епископа УПЦ МП

Сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области в принудительном порядке везут в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

«Сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области», – приводит слова Бахова «Интерфакс».

Священник добавил, что официальная версия – на разговор с президентом.

Напомним, в декабре СБУ обвинила УПЦ МП распространении материалов, разжигающих вражду, в ходе обысков изъято 75 экземпляров брошюр и книг.

УПЦ МП сообщала об обысках в храмах и домах священников в Житомирской области. 30 ноября обыски проводились в Киево-Печерской лавре. В качестве свидетелей также были допрошены 12 священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий.