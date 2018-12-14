Сценарист рассказал, о чем новый российский фильм про восстание декабристов

Сценарист посвященного восстанию декабристов в 1825 году фильма «Союз спасения» Олег Маловичко рассказал, чем примечательна история, показанная в картине.

«Это вечная история про отношения власти России с народом России, власти России с элитами. Это то, что мы проживаем постоянно. Меняются люди по ту или другую сторону, но конфликт тех, кто пытается стабилизировать положение в стране, пусть и через удержание архаики, с модернистами, которые готовы менять Россию через общественные потрясения, – он вечен», – приводятся слова сценариста картины Олега Маловичко в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Он добавил, что это актуальная история про молодых людей, которые видят экономическую отсталость страны и нежелание царя проводить реформы и хотят изменить все сами.

«Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает», – добавил продюсер картины Константин Эрнст.

Режиссером выступил Андрей Кравчук , известный по картинам «Адмиралъ», «Итальянец». Главные роли сыграли Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Александр Домогаров.