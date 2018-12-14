Экс-замглавы «Военторга» обвинили в мошенничестве в США

Федеральные прокуроры США заподозрили бывшего замгендиректора российского «Военторга» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.

В судебных материалах, по данным РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост замгендиректора российского ОАО «Военторг» и между 2010 и 2012 годами был вовлечен в коррупционные схемы. Тейф находил подрядчиков для реализации заказов для нужд министерство обороны России. Однако перед заключением контракта с субпорядчиками на поставки, он требовал от них согласия на то, чтобы они отдавали ему и его подельникам процент с полученных от Минобороны денег.

Всего за два года Тейф получил 150 млн долларов. Эти средства Тейф выводил из России через зарубежные счета. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере 40 млн долларов, говорится в материалах. Таким образом в США Тейфам и их сообщникам – 41-летнему Алексею Тимофееву, проживающему в Иллинойсе российскому гражданину, а также американцу Джону Патрику Коттеру, – выдвинуты обвинения в «сговоре ... с целью совершить преступления против Соединенных Штатов».

Кроме того, Тейфа американские правоохранительные органы также подозревают в попытке организации заказного убийства. Он якобы признавался знакомому в том, что хотел организовать убийство предполагаемого любовника жены.