Американка на «Мисс Вселенная» извинилась за оскорбления в адрес соперниц

Участница конкурса «Мисс Вселенная» от США Сара Роуз Саммерс извинилась после того, как подверглась критике за оскорбительные высказывания о девушках из Камбоджи и Вьетнама.

«Когда я намеревалась восхититься мужеством нескольких моих сестер, я сказала слова, которые воспринимаются многими как неуважительные, и я приношу извинения», – написала Саммерс в Instagram.

Она отметила, что конкурс является возможностью для женщин всего мира узнать о различных культурах.

Саммерс назвала себя чуткой женщиной, неспособной умышленно причинить боль другому.

«Я благодарна за возможность говорить напрямую с Нат, «Мисс Камбоджа», и с Хен, «Мисс Вьетнам», об этом. Это моменты, которые больше всего для меня значат», – отметила она.

В то же время Саммерс не появилась на общей пресс-конференции конкурса, которая продолжалась несколько часов, передает РИА «Новости».

Участницы конкурса заходили в зал для общения со СМИ небольшими группами. Они фотографировались и разговаривали с журналистами. Саммерс должна была выйти в последней группе, но так и не появилась. Ее не было и на завтраке для участниц конкурса.

В пресс-службе конкурса пояснили, что Саммерс в этот день «недоступна».

Видео, на котором Саммерс высмеивает соперниц, выложила в Сеть представительница Колумбии. После этого пользователи раскритиковали американку за ксенофобию.