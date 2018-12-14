Эрдоган заявил о вине приближенных наследного принца к убийству Хашогджи

Аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи указывают на причастность к его гибели лиц из окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«На аудиозаписях ... есть (голоса) приближенных наследного принца, которые сыграли активную роль в этом деле», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее Сенат США также возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца.

В конце ноября появились данные о наличии у ЦРУ записи телефонного разговора, в котором наследный принц Саудовской Аравии якобы отдает приказ «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи».