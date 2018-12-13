Новак заявил о готовности России к мировому соглашению в споре по газу с Украиной

Москва готова обсуждать с Киевом мировое соглашение по газовому судебному спору, если увидит встречное движение со стороны Украины, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет ... Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы», – сказал Новак, передает ТАСС.

Министр добавил, что встреча экспертов России, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу пройдет до конца года или в начале января.

Он отметил, что переговоры на уровне министров стран пройдут после проведения встречи экспертов. «Тоже дата пока не определена, есть вариант до конца года или в начале января, в ближайшее время согласуется», – сказал Новак, передает РИА «Новости».

Комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить постройку газопровода «Северный поток – 2», Новак заявил, что это политическое давление на участников проекта. «Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов-противников этого проекта. На сегодняшний день – это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться», – прокомментировал ситуацию Новак.

Накануне Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток – 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Ранее на этой неделе резолюция против проекта была также принята в США, что Кремль назвал элементом недобросовестной конкуренции. В Госдуме и Совфеде также раскритиковали резолюцию.