Центризбирком Украины решил прекратить сотрудничество с ЦИК России

Центральная избирательная комиссия Украины собралась прекратить сотрудничество с российским ЦИК в связи со вступлением в силу закона «О прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ».

«Учитывая вступление 12 декабря 2018 года в силу закона Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между ЦИК Российской Федерации и ЦИК Украины, от 24 февраля 2000 года, что освобождает комиссию (Украины - прим. ВЗГЛЯД) от обязательства по его выполнению», – цитирует ТАСС сообщение Центральной избирательной комиссии Украины.

Договор о дружбе в 1997 году подписали президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. С 1 апреля 1999 года закон вступил в силу.

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал в декабре 2018 года закон о прекращении действия договора о дружбе между двумя странами. Украинцы на такое решение отреагировали негативно.

В Кремле заявили, что такое решение Киева вызывает сожаление. А директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что разрыв дружбы лишит Украину свободного судоходства по Керченскому проливу.