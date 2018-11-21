Порошенко объяснил слова о «войне» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил свои слова о «войне» с Россией в связи с ситуацией в Керченском проливе.

«Что это явный акт агрессии РФ против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции», – сказал Порошенко, объясняя свои слова.

При этом украинский президент проигнорировал вопрос о том, ожидает ли он новых санкций со стороны ЕС в связи с событиями вокруг Керченского пролива, передает РИА «Новости».

В среду Порошенко заявил о начале «войны» с Россией, отметив, что Москва якобы может напасть «в любой момент». В Кремле в ответ заявили, что не согласны с заявлением украинского президента.