Эксперт объяснил нелицеприятные слова Фургала о Владивостоке

«Фургал так называет Владивосток из-за собственной обиды и попытки сохранить свой собственный рейтинг», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который назвал Владивосток «аппендиксом».

Руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев отметил, что Владивосток давно и по праву «является самым мощным и самым значимым городом на Дальнем Востоке».

«Это показывает, что здесь был проведен форм АТЭС и то, что этот регион развивается», – сказал он.

По словам Гусева, Хабаровск был лишь административной столицей «и все это пролоббировал в свое время Виктор Ишаев, когда был губернатором Хабаровского края».

«Перенос столицы фактически закрепляет сложившийся порядок вещей, что Владивосток не только экономически более мощный регион, но теперь является административным центром всего Дальнего Востока», – считает эксперт.

По его словам, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал «обижен, хочет сохранить свой рейтинг и поэтому делает такие грубые заявления». «Теперь Владивосток будет развиваться еще более динамично. И губернатору Хабаровского края будет, конечно, тяжело. Фургал называет Владивосток «аппендицитом» из-за собственной обиды и попытки сохранить свой собственный рейтинг», – подытожил Дмитрий Гусев.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Так глава государства одобрил предложение, которое ранее высказал врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Как отмечал Кожемяко, Владивосток являлся центром Дальнего Востока» на протяжении всей своей истории, и именно Приморский край является лидером экономического развития региона – на него приходится 20% ВРП и 30% населения округа.

В конце прошлой недели губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, почему не одобряет перенос столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток. По его словам, Хабаровск имеет более выгодное логистическое положение, нежели Владивосток.

«Владивосток, каким бы он хорошим ни был, – это все-таки типа полуострова, типа аппендицита. Стратегически этого тоже делать нельзя. Важно понимать, что есть политика и она диктует свои условия. Там выборы, поэтому такие вопросы и возникают. На самом деле штаб ВВО находится в Хабаровске, и его перенести практически нереально», – заявил Фургал.