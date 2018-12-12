Россия потребовала от США перевести Бутину «на гуманные условия содержания»

Изоляция Марии Бутиной, которая находится в тюрьме США и обвиняется в незаконной работе на российскую сторону, негативно сказывается на ее здоровье, говорится в сообщении посольства России в Америке.

После посещения Бутиной российские дипломаты потребовали от администрации американской тюрьмы перевести ее «на гуманные условия содержания», передает ТАСС.

«В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья», – сделали заявление в посольстве.

Ранее Бутина запросила сделку со следствием. Позже американские СМИ сообщили, что россиянка решила признать себя виновной в сговоре для нарушения закона США об иноагентах. Эта информация противоречит тому, что ранее заявил отец Бутиной.

Напомним, 30-летнюю Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на американской территории.