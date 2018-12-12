Упраздненный Константинополем русский экзархат попросился в РПЦ

Управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, которая была упразднена Константинополем, попросил патриарха Кирилла принять русский экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.

«Мы планируем просить вас о каноническом признании вышеупомянутой архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии», – передает «Интерфакс» текст письма архиепископа Хариупольского Иоанна патриарху Кириллу.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря. Большинство прихожан архиепископии находятся во Франции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Константинополя, принятом в конце ноября, распустить русский экзархат в Париже.

В РПЦ после известия о роспуске заявили, что это решение не касается Московского патриархата.