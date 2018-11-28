В РПЦ прокомментировали решение Константинополя распустить русский экзархат в Париже

Решение Константинопольского патриархата о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже не касается Русской православной церкви, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Никакого (значения не имеет). Это их решение по вопросу устройства церковной жизни внутри своей епархии», – передает его слова ТАСС.

Сама архиепископия русских приходов в Западной Европе сообщила, что не проинформирована о решении Константинопольского патриархата.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов заявил, что в отмене Константинопольской патриархией прежде принятых ею решений о роспуске архиепископии нет ничего нового.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом, томос 1999 года, выданный патриархом Варфоломеем, был отменен.

В 1965 году Константинопольский патриарх Афинагор уже упразднял русский Западноевропейский экзархат, тогда он благословил его вернуться под покровительство РПЦ, однако в 1999 году патриарх Варфоломей подчинил экзархат Константинополю.

Экзархат – особая административно-территориальная единица, которая находится в другой стране.