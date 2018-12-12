На улицах Москвы разрешили бесплатно парковаться в новогодние праздники

В новогодние праздники с 31 декабря по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщает «Московский паркинг».

«Парковка на улицах столицы в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января будет бесплатной. Отметим, что без оплаты можно будет припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки», – сообщается на сайте «Московского паркинга».

Отмечается, что в государственные праздничные дни машину можно бесплатно оставлять на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы.

«Также добавим, что с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме», – сообщили в организации.

Напомним, в начале декабря в Москве парковка на Арбате, Тверской улице, в районе Патриарших прудов и нескольких других улицах центра станет платной с 15 декабря и каждое последующее воскресенье.