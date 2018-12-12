США призвали Южную Корею увеличить финансирование американских войск

США призывают Южную Корею увеличить финансирование содержания американского воинского контингента, заявил представитель Вашингтона в стране Гарри Харрис.

Харрис, выступая на мероприятии в Ассоциации дружбы Южной Кореи и США, заявил, что американская сторона высоко оценивает вносимый Сеулом вклад «Сеул в поддержку двустороннего военного альянса», однако отметил, что этот вклад «можно и нужно увеличить», передает ТАСС со ссылкой на канал KBS.

Посол также выразил надежду, что стороны сумеют своевременно заключить соответствующее соглашение.

Во вторник, 11 декабря, Южная Корея и США начали десятый раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского воинского контингента на юге Корейского полуострова.

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28 тыс. 500 американских военнослужащих в Южной Корее истекает 31 декабря. Ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляют около 960 млрд вон (860 млн долларов).

По данным ряда американских СМИ, американский лидер Дональд Трамп потребовал от южнокорейского союзника удвоить вклад в финансирование содержания американских войск; это вызвало категорические возражения со стороны Сеула.

Американские войска находятся в Южной Корее со времени окончания Корейской войны (1950-1953 гг.).

В июне Пентагон озвучивал планы по военному контингенту США в Южной Корее.