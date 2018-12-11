Додон пообещал повысить статус русского языка в Молдавии

Положение русского языка в Молдавии, имеющего статус межнационального общения, будет повышен, сообщил глава республики Игорь Додон.

Принимая участие в прямой линии на своей странице в «Одноклассниках», Додон сказал, что вопрос повышения статуса русского языка будет обговариваться, когда будет обсуждаться решение приднестровского конфликта. «Я знаю, что этот вопрос будет стоять очень четко. В Приднестровье несколько государственных языков. Если я не ошибаюсь, это молдавский, русский и украинский», – приводит его слова ТАСС.

Глава республики привел в пример интеграционные процессы в других странах, где одновременно действуют несколько государственных языков.

Отметим, что Додона уже несколько раз временно отстраняли от должности президента республики, что утверждать законы, которые он отказывался подписывать, и проводить назначения, с которыми он не был согласен.

Языковой вопрос в Молдавии болезненный. В 1989 году на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент сделал молдавский государственным языком и перевел его на латиницу вместо кириллицы, использовавшейся ранее. Такое решение привело к обострению в Приднестровье и Гагаузии, население которых посчитало себя ущемленным и потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором говорят более трети населения республики. В итоге парламент пошел на уступки и объявил русский языком межнационального общения. Напряженность, тем не менее, вылилась в приднестровский вооруженный конфликт и раскол страны.

Хотя закон о функционировании языков предусматривает использование русского вместе с государственным, эти положения регулярно нарушаются – бланки коммунальных платежей, нотариальные и судебные документы, а также информация о составе лекарств и продуктов зачастую не переводится на русский язык. Вопреки действующему законодательству, русский постепенно исчезает и с табличек с названиями учреждений, улиц, на сайтах государственных учреждений, в СМИ.