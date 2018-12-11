Экс-глава ЦРУ пообещал Трампу «американское правосудие»

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп осознает свое плачевное положение, и его непременно «настигнет американское правосудие».

Бреннан написал в Twitter в ответ на записи Трампа: «Меня радует осознание того, что вы понимаете, насколько плохи ваши дела».

Он добавил, что президенту США не удастся «избежать избежать американского правосудия».

Кроме того, «особое облегчение», по словам Бреннана, он испытывает от мысли, что у Трампа больше не будет возможности баллотироваться на госслужбу.

До этого Трамп процитировал в Twitter сообщение Fox News о том, что демократы не смогли найти «явного доказательства» якобы имеющим место связям президента США с Россией, так как никакого сговора между избирательной кампанией Трампа и Москвой и не было.

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал Демократическую партию за их интерес к недавним показаниям экс-адвоката Трампа Майкла Коэна в суде. Американский лидер считает, что Коэн лишь пытается смягчить обвинительный приговор.

Ранее старший демократ в спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что после окончания срока президентских полномочий Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение.