Россияне рассказали об отношении к попытке отобрать УПЦ у Московского патриархата

Отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата беспокоит 43% православных в России, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

На вопрос «Беспокоит ли вас отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата (РПЦ)?» 18% опрошенных, кто считает себя православными, ответили «очень беспокоит», 25% – «скорее беспокоит». При этом 24% опрошенных православных граждан в России «скорее не беспокоит» раскол УПЦ, а «совершенно не беспокоит» - 29%. 5% респондентов затруднились ответить на вопрос либо выразили безразличное отношение к теме, приводит результаты опроса РИА «Новости».

При этом «много слышали» об отделении УПЦ от РПЦ 34% православных респондентов, «что-то слышали», – 44%, «первый раз слышат» – 22% верующих, затруднились ответить 1% опрошенных.

Среди респондентов, которые не считают себя верующими людьми, вопрос очень беспокоит 7% опрошенных, скорее беспокоит – 11%. Совершенно не тревожит тема 54% неверующих респондентов, скорее не тревожит - 22%. Еще 7% затруднились ответить или заявили, что их это не интересует.

Резюмируя, «Левада-центр» сообщает, что отделение УПЦ волнует 36% всех россиян – верующих и нет («очень беспокоит» этот вопрос 15% опрошенных, «скорее беспокоит» – 21%). Противоположное мнение выразили около 59% россиян. Еще 5% затруднились ответить на вопрос либо заявили, что тема их не интересует.

Опрос проведен 22-28 ноября 2018 года среди 1,6 тыс человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

Напомним, украинские власти выступили за предоставление автокефалии церкви Украины. Ранее Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху – прим. ВЗГЛЯД). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви сообщил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того, как украинская раскольническая церковь получит автокефалию, УПЦ Московского патриархата больше не будет «расставлять пальцы веером» на Украине.