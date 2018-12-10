Трутнев заявил, что Путин и Абэ не обсуждали передачу Курил Японии

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на последних переговорах ни разу не обсуждали вопрос передачи Курильских островов Токио.

«Что касается периодически обсуждаемых слухов о том, что будет дальше с Курилами, могу вам сказать, что по долгу службы участвовал в ряде переговоров Путина и Абэ – никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась», – сказал Трутнев, передает РИА «Новости».

По его словам, на переговорах обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью на Курилах.

Между тем, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.