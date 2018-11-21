Врио главы Сахалина объявил о решении пойти на выборы

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о решении пойти на выборы главы региона в сентябре 2019 года.

«Я пойдут на выборы губернатора Сахалинской области в сентябре 2019 года самовыдвиженцем», – сказал Лимаренко, передает РИА «Новости».

Лимаренко также заявил, что намерен работать с командой бывшего главы региона Олега Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область более двух лет, а в сентябре стал временно исполняющим обязанности главы Приморского края.

В понедельник полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев представил Лимаренко правительству, депутатам и общественности Сахалина. В свою очередь Лимаренко поблагодарил главу государства за доверие.

«Понимаю важность региона с точки зрения геополитических вопросов РФ… Нужно сделать землю, на которой жить радостно, уютно, комфортно, чтобы сюда хотели переезжать люди, делать не только бизнес, но и защищать интересы Отечества», – сказал врио губернатора.

Он также заявил, что начнет работу в регионе с создания условий комфортной жизни для населения, в этом он будет учиться у других регионов. «Если каких-то компетенций не будет хватать, то подключим коллег… В ипотечном кредитовании, в системах с развитием территорий, ЖКХ, строительства, все, что будет нужно, мы подтянем. Будем учиться у других областей, – я знаком с губернаторами, – общаться территориями», – сказал Лимаренко.

Он заявил, что Сахалин – особый регион, с особыми геополитическими позициями и задачами. «Здесь нужно наводить порядок в здравоохранении, систему образования, создавать условия, чтобы было уютно жить. Без этого никакого развития не получится. Будем начинать с этого», – сказал он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, ранее возглавлявшего подразделение Росатома.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский, комментируя газете ВЗГЛЯД назначение Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалина, заявил, что «опыт нового главы региона очень показательный и подходящий для того, чтобы занять такую должность».