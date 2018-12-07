Эксперт оценил нового врио главы Сахалина

«Опыт нового главы региона очень показательный и подходящий для того, чтобы занять такую должность», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский, комментируя назначение Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалина.

«Очень интересное назначение», – сказал Виктор Потуремский, подчеркнув, что опыт у нового врио губернатора крайне разносторонний.

«С одной стороны, он доктор наук, экономист, с другой стороны, имеет опыт госслужбы. Третьей составляющей является опыт работы в Росатоме, причем на достаточно сложных комплексных проектах. По-моему, это как раз то, что требуется для такого региона, как Сахалин», – отметил эксперт.

Он особо обратил внимание на то, что в Росатоме новый врио губернатора работал с 2007 года по декабрь 2018 года, руководя инжиниринговым дивизионом госкорпорации. Таким образом, можно сказать, что Росатом отдал один из лучших своих кадров, что лишний раз подчеркивает, насколько важным регионом является Сахалин.

«Надо учитывать, что за Росатомом заслуженно закрепился имидж передовой технологической корпорации с соответствующим кадровым потенциалом. Поэтому рекомендации и опыт работы в Росатоме – это определенный знак качества», – сказал Потуремский.

При этом эксперт обратил внимание на то, что назначение человека с такой биографией, как у Лимаренко – это определенное административное новшество, которое по сути рано оценивать. «До сих пор на пост временно исполняющих обязанности чаще приходили люди с госслужбы, а тут человек из корпорации. Давайте посмотрим, насколько это станет повторяющейся и системной стратегией, тогда и будем делать выводы», – сказал Потуремский.

Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалина в пятницу. В соответствующем президентском указе сообщается, что это связано с досрочным прекращением полномочий прежнего главы Олега Кожемяко, ставшего врио руководителя Приморского края.