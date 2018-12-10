Cтепень защиты спускаемого аппарата «Союз» от радиации оказалась вдвое ниже МКС

Оболочка спускаемого аппарата «Союз» вдвое хуже защищает экипаж от радиации, чем оболочка на МКС, говорится в тезисах докладов конференции «Авиакосмическая и экологическая медицина».

«Показано, что защищенность спускаемого аппарата в два с лишним раза слабее защищенности, обеспечиваемой толщиной оболочки российского сегмента МКС», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Ученые установили, что командир и бортинженер «Союза», находящийся в правом кресле, более подвержены излучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле.

По мнению исследователей, это связано с расположением гамма-лучевого высотометра «Кактус», относящегося к системе мягкой посадки.

Отмечается, впрочем, что за всю профессиональную деятельность космонавтов радиационные нагрузки не превышают значения, установленные нормативными документами.

«Радиационные нагрузки на космонавтов не превышают от 10% при однократном полугодовом полете и 75% при суммировании повторных полетов от предельно допустимой эквивалентной дозы за всю профессиональную деятельность», – говорится в материалах.

В марте 2018 года ученые установили, что пребывание в космосе астронавта Марка Келли привело к изменению в работе отдельных генов.